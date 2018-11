Tondela vence em Setúbal e deixa Braga perto da final four

O Tondela venceu este sábado no Estádio do Bonfim com o Vitória de Setúbal, por 2-1, e mantém o sonho de chegar à final four da Taça da Liga, pois ficou a três pontos do líder Sporting de Braga no grupo B.

Para vencer o grupo, o Tondela, que tem um saldo nulo de golos, enquanto os minhotos têm um saldo positivo de seis, terá de golear o Nacional na última jornada e esperar por uma derrota dos bracarenses com os sadinos.

No Bonfim, Jaquité (45'+1) e Ricardo Alves (61') fizeram os golos do Tondela, enquanto os setubalenses só conseguiram marcar aos 90 minutos, numa grande penalidade convertida por Zequinha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

FICHA DO JOGO

Estádio do Bonfim, em Setúbal (1719 espetadores)

Árbitro: Rui Costa (Porto)

V. Setúbal: Cristiano; Luís Cortez, Dankler Pedreira, Artur Jorge, Nuno Pinto; José Semedo, Rúben Micael; Zequinha, Costinha (Erasmus, 62'), Alex Freitas (Valdu Té, 73'); Jhonder Cádiz (Allef, 83').

Treinador: Lito Vidigal.

Tondela: Pedro Silva; Fahd Moufi, Ricardo Costa, Ricardo Alves, João Reis; Jaquité (Bruno Monteiro, 69'), João Mendes; Tembeng, Juan Delgado, Pité (António Xavier, 77'); Cristián Arango (Patrick, 66').

Treinador: Pepa.

Cartão amarelo para Jaquité (23), Costinha (51), José Semedo (63), Rúben Micael (71), Pité (72), Tembeng (83) e Ricardo Costa (89).

Golos: 0-1, Jaquité (45+1); 0-2, Ricardo Alves (61'); 1-2, Zequinha, (90' gp)