"Benfica? Vamos tentar fazer outro resultado que fique na história do Tondela"

"Sabemos da responsabilidade que temos, sabemos que no ano passado fomos ganhar e fizemos um resultado histórico. Vamos tentar fazer outro resultado que fique na história do Tondela, vamos tentar que seja a primeira vez, como foi no Estádio da Luz", afirmou Tomané, recordando o triunfo por 3-2, em abril, na penúltima jornada da I Liga de 2017/18.

Em conferência de imprensa, antes de um treino aberto à comunicação social, Tomané reconheceu que o embate frente ao Benfica vai ser um "jogo dificílimo", que a equipa vai "encarar para ganhar", apesar de saber que vai ter "muitas dificuldades".

"O Benfica não está num momento tão bom, como sabemos, mas é uma equipa grande, eles são candidatos ao título e é por isso que é um jogo difícil, não vai ser mais fácil por estar num momento menos bom", considerou.

Neste sentido, Tomané disse que não sabe se é melhor ou não este momento, "porque os jogadores do Benfica vão estar mais alerta, vão querer dar a volta e são jogadores que têm muita qualidade e a qualquer momento podem dar uma resposta positiva".

"Temos de estar a 100% ou 200%, melhor dizendo, porque não pode falhar nada, nestes jogos é assim. As coisas têm de nos correr muito bem e, se calhar, ao Benfica têm de correr mal", avançou.

Ainda assim, Tomané exclui qualquer pressão para o jogo de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, e assumiu que só têm de "se divertir e dar o máximo" porque, desta forma, defendeu, ninguém os "vai acusar de nada".

Antes da deslocação ao terreno tondelense, o Benfica recebe esta quarta-feira o Ajax, para a Liga dos Campeões, depois de três derrotas consecutivas -- frente aos holandeses, ao Belenenses (2-0) e Moreirense (3-1).

Para Tomané, uma vitória dos encarnados esta quarta-feira pode "ajudar um bocadinho o Benfica", assegurando que o Tondela "está confiante e vai tentar dar o seu melhor" e a preparar-se "para encarar esse jogo para ganhar".

O autor do terceiro golo tondelense no recinto encarnado na época passada conta dois tentos na presente edição do campeonato, nas duas últimas jornadas, aos quais se soma um na estreia na Taça de Portuga.

"Os golos dão confiança, é verdade, mas sou um jogador de equipa e se a equipa ganhar como ganhou na semana passada fico contente. Claro que os jogos ajudam a ganhar essa confiança", sublinhou.

O Tondela, 13.º classificado com nove pontos, recebe o Benfica, quinto com 17, no domingo, a partir das 17:30, num encontro em que Tomané diz contar com mais adeptos encarnados. "O estádio vai estar com mais adeptos do Benfica do que do Tondela, de certeza, é sempre assim", rematou.