Tondela foi aos Açores vencer o Santa Clara com bis de Pité no início do ano

Um bis do suplente Pité, entrado aos 72 minutos, valeu ao Tondela o triunfo, por 2-1, no reduto do Santa Clara, no encontro de abertura da 15.ª jornada da I Liga.

Pité selou o triunfo com dois golos, aos 77 e 82 minutos, enquanto o brasileiro Fernando, no jogo de despedida, antes de rumar ao FC Porto, apontou, aos 81', de penálti, o golo dos açorianos, que jogaram com 10, por expulsão de César.

Na classificação, o Santa Clara é oitavo, com 20 pontos, enquanto o Tondela salta, provisoriamente, para 13.º, com 15.

FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Santa Clara - Tondela, 1-2.

Marcadores: 0-1, Pité, 77 minutos; 1-1, Fernando, 81 (grande penalidade),1-2, Pité, 82.

Equipas:

Santa Clara: Serginho, Patrick, César, Fábio Cardoso, Mamadu, Chrien (Accioly, 82), Anderson Carvalho (Ukra, 86), Kaio (Pacheco, 57), Bruno Lamas, Fernando e Zé Manuel.

Treinador: João Henriques.

Tondela: Cláudio Ramos, Fahd Moufi, Joãozinho, Ricardo Alves, Ricardo Costa, Jaquité, Bruno Monteiro, Juan Delgado (João Mendes 90+2), Jhon Murillo (Pité, 72), Sergio Peña (Arango, 63) e Tomané.

Treinador: Pepa.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jaquité (19), César (24 e 77), Kaio (57), Ricardo Alves (71) e Ricardo Costa (79). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para César (77).