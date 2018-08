"Todos os jogadores podem contar com todo o apoio de Bruno de Carvalho"

"Bruno de Carvalho sempre disse que os jogadores que apresentaram as cartas de rescisão, poderiam refletir e voltar atrás na sua decisão. Bas Dost, Battaglia e Bruno Fernandes acabaram por voltar atrás. Não nas mesmas condições contratuais, é certo - até porque a situação financeira da Sporting SAD o permite -, mas o importante é que os jogadores regressaram para defender as cores do nosso Clube", começou por dizer Bruno Carvalho, sempre falando de si na terceira pessoa.

"O fundamental para o presente e para o futuro é que os atletas Bas Dost, Battaglia e Bruno Fernandes integram a família sportinguista de pleno direito e são três ativos da Sporting SAD que os Sportinguistas devem apoiar e acarinhar sem quaisquer reservas, como apoiam qualquer outro do nosso quadro de jogadores", prosseguiu.

"Com o regresso de Bruno de Carvalho à presidência do SCP, que estará para breve, na sequência das iniciativas judiciais em curso, todos os jogadores do futebol profissional do Sporting, assim como a equipa técnica e todo o staff da estrutura do futebol profissional, podem contar com todo o apoio necessário de Bruno de Carvalho e da sua equipa de dirigentes para que tenham condições de excelência, em absoluta segurança, paz e tranquilidade para o desenvolvimento do seu trabalho nas provas desportivas em que estão envolvidos", concluiu.