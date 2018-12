Todas as contas da Liga dos Campeões: Liverpool, Nápoles e PSG com futuro incerto

Começa esta terça-feira a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde ainda se vai decidir a situação de muitos clubes, não só dos que ainda tentam alcançar os oitavos-de-final da Champions, como também das equipas que querem continuar uma campanha europeia na Liga Europa.

FC Porto e Benfica têm a sua situação bem definida, embora com destinos e prestações muito diferentes: os dragões vão vencer o Grupo D e seguir em frente, e os encarnados, ao ficarem atrás de Bayern Munique e Ajax, vão entrar no sorteio dos 16 avos da Liga Europa.

O DN explica a situação de cada equipa e o que ainda falta ser decidido em cada um dos oito grupos da Liga dos Campeões, quando ainda existem quatro vagas disponíveis nos oitavos-de-final.

Grupo A

Esta terça-feira decide-se apenas a ordem dos primeiros lugares do grupo, já assegurados pelas equipas teoricamente mais fortes, Atlético Madrid e Borussia Dortmund. A equipa espanhola, que se desloca até à Bélgica para defrontar o Club Brugge, depende apenas de si para ficar em primeiro. Uma vitória garante esse lugar, mas qualquer resultado poderá servir desde que os alemães não ganhem no Mónaco.

Relativamente aos outros dois lugares, o Club Brugge ficará em terceiro e vai para a Liga Europa, com a surpresa a ser a prestação dos monegascos, que têm apenas um ponto em cinco jogos.

Grupo B

Neste grupo existem duas garantias: o Barcelona fica em primeiro e o PSV em último. A luta pelo segundo lugar decide-se, de qualquer forma, em dois campos. O Tottenham, com 7 pontos, precisa de ganhar em Camp Nou ou fazer melhor resultado do que o Inter, também com 7 pontos, que recebe a equipa holandesa.

Grupo C

Aquele que já era considerado um dos grupos mais fortes da Liga dos Campeões acabou por deixar mesmo todas as decisões para o último dia, sendo seguro que uma equipa forte vai já ficar pelo caminho na competição. De Nápoles (9 pontos), PSG (8) e Liverpool (6), apenas dois clubes podem seguir em frente e, além disso, o Estrela Vermelha ainda pode roubar a vaga para a Liga Europa.

O PSG desloca-se a Belgrado para defrontar o Estrela Vermelha e alcançam os oitavos-de-final da Champions em caso de vitória ou se o Liverpool não ganhar. Do lado dos sérvios, a esperança está em vencer os parisienses e esperar que o Liverpool perca.

Em Anfield, o Liverpool, finalista vencido da última edição, tem sempre de ganhar ao Nápoles para ter hipóteses de continuar na prova. Se o PSG vencer também, os ingleses precisam de ganhar por 1-0 ou por pelo menos dois golos de diferença. A equipa italiana tem contas mais simples: um empate chega e até pode perder se o PSG também não conseguir pontos no sempre intenso e barulhento campo do Estrela Vermelha.

Caso Nápoles, PSG e Liverpool terminem todos com nove pontos, a equipa de Jürgen Klopp ficará sempre em primeiro, com a diferença de golos a ser o critério de desempate entre italianos e franceses.

Grupo D

No grupo do FC Porto está decidido que os dragões passam em primeiro e o Schalke 04 em segundo. A equipa de Sérgio Conceição terá de ter, no entanto, muitos cuidados na deslocação à Turquia, porque o Galatasaray precisa de ganhar para ficar em terceiro ou esperar que o Lokomotiv não ganhe na Alemanha. Os russos, atuais 4.º classificado, têm de vencer o Schalke 04 e esperar que o FC Porto ganhe ou empate na Turquia. Caso Lokomotiv e Galatasaray terminem ambos com 4 pontos, são os turcos que vão para a Liga Europa.

Grupo E

Com o destino do Benfica já definido- o terceiro lugar dá acesso à Liga Europa -, o AEK desloca-se ao Estádio da Luz sabendo que é o último classificado do grupo. Na Alemanha, um frente a frente entre Bayern Munique e Ajax decidirá a ordem dos dois primeiros lugares do grupo, com o empate a ser suficiente para os bávaros.

Grupo F

O Manchester City, com mais dificuldade do que muitos esperavam à partida, já garantiu a qualificação e um empate na receção ao Hoffenheim chega para garantir o primeiro lugar. Se o Lyon não ganhar em Donetsk frente ao Shakhtar os ingleses seguem também em frente na primeira posição.

Mas é mesmo na Ucrânia que está o jogo mais importante do grupo. A equipa de Paulo Fonseca precisa de ganhar para continuar na Champions, com um empate a ser suficiente para o Lyon, que ainda pode sonhar com o primeiro lugar se o City perder.

No entanto, a equipa orientada pelo treinador português pode ainda acabar no último lugar caso perca com o Lyon e o Hoffenheim vença em Inglaterra.

Grupo G

O Real Madrid, que venceu as últimas três edições da Liga dos Campeões (e tem 4 nos últimos cinco anos), está qualificado no primeiro lugar, com a AS Roma a ficar em segundo. A surpresa do grupo é mesmo o Viktoria Plzen, que chega à última jornada com os mesmos pontos (4) do CSKA.

Atualmente em vantagem no confronto direto com os russos, a equipa checa segue na Liga Europa se vencer na receção aos italianos, ou se fizer o mesmo resultado que o CSKA, que se desloca ao Santiago Bernabéu para defrontar o Real Madrid.

Grupo H

No grupo que juntou Cristiano Ronaldo e José Mourinho falta apenas decidir quem passa no primeiro e no segundo lugar. A líder Juventus, que se desloca ao terreno do Young Boys, que é último, apura-se no topo do grupo se vencer ou se o Manchester United não ganhar no campo do Valência. Para a equipa de José Mourinho acabar em primeiro tem de vencer em Espanha e esperar que a Juventus não ganhe na Suíça.

Resumo

Equipas qualificadas para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões: Ajax, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Manchester United, FC Porto, Real Madrid, AS Roma e Schalke 04.

Ainda podem seguir em frente na Champions: Inter, Liverpool, Lyon, Nápoles, PSG, Shakthtar Donetsk e Tottenham.

Já qualificados para a Liga Europa no terceiro lugar: Benfica, Club Brugge e Valência.