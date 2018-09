Volta a Espanha. O herói do dia foi o belga Tiesj Benoot e chegou em 163.º

Bispo António Carrilho segue tolerância zero do Papa e Justiça investiga caso. Anastácio Alves, de 56 anos, atualmente em França, foi ordenado padre em julho de 1990, com mais outros sete padres, entre os quais o atual arcebispo Tolentino Mendonça. A notícia publicada na edição deste sábado no Diário de Notícias da Madeira