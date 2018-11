Tiago Fernandes chama Thierry Correia aos trabalhos do Sporting

Tiago Fernandes deverá também marcar presença na conferência de imprensa relativa ao jogo de domingo, no estádio do Santa Clara, da nona jornada da I Liga, marcada para sábado, com início às 09.00 horas, no Estádio José Alvalade, pouco antes da partida para os Açores, prevista para as 11.20.

De acordo com o clube, a sessão de hoje, que decorreu à porta fechada, na Academia do clube, em Alcochete, contou com a presença de Thierry Correia, defesa da equipa sub-23, mas sem o defesa Ristovski e o Raphinha, que efetuaram tratamento e recuperação das respetivas lesões.

O Sporting oficializou na quinta-feira a saída de José Peseiro do comando técnico, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), um dia após a derrota por 2-1 na receção ao Estoril Praia, da II Liga, em jogo da Taça da Liga.

O treinador, de 58 anos, regressou no início da temporada aos leões, durante a governação da comissão de gestão transitória liderada por Sousa Cintra, depois da saída de Bruno de Carvalho e até à eleição de Frederico Varandas como presidente do Sporting, em 08 de setembro.