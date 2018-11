Tiago Fernandes: "Bruno de Carvalho? Respeito todos os presidentes que tive"

Esta semana circularam novas imagens do ataque a Alcochete, imagens nas quais o Tiago aparece. Foi um reviver de todo aquele terror na academia?

Não, isso já passou, não vale a pena nós agora lamentarmo-nos. O Sporting tem de seguir para a frente, dar continuidade ao que de bom tem feito, aos nossos ativos e isso é que é o mais importante. Não me revejo nem estou muito preocupado quando vemos as imagens porque foi uma situação de que já se falou muito, sobre a qual já se escreveu muito e penso que é importante o Sporting de uma vez por todas esquecer, dar o passo seguinte, seguir em frente com a vida, com alma, com crescimento. É isso que temos de passar também para adeptos e para os seus profissionais, que é um clube que está sempre em crescimento e que tem muita margem de progressão. E o que pretendemos é fazer daquele clube o melhor, ser sempre dia após dia mais forte do que os adversários para sermos uma grande potência nacional.

Conhece bem os jogadores do plantel principal. É fácil para eles abstraírem-se de todo o ruído das últimas semanas sobre a questão de Alcochete?

É fácil. Os jogadores estão focados no trabalho deles, tem os objetivos muito bem definidos na sua cabeça e vão dar conta do recado trabalhando sempre da mesma forma, com muita humildade, são profissionais fantásticos, têm um enorme prazer naquilo que fazem e não estão muito preocupados com o que se passou. Eles querem é treinar o melhor possível para dar alegrias aos adeptos e eu estou com eles sempre.

Surpreendeu-o o envolvimento do ex-presidente Bruno de Carvalho entre os acusados do ataque a Alcochete?

Não vou falar sobre isso. Como eu disse já passou. As pessoas que entendem do assunto certamente vão ver as coisas da melhor maneira. Eu respeito todos os presidentes que tive, tive cinco e fui promovido por todos eles, desde o primeiro ao último, valorizaram o meu trabalho, por isso respeito todos. Eu estou ali para trabalhar, não estou para avaliá-los.

E sempre teve boa relação com Bruno de Carvalho?

Com todos. Godinho Lopes, Bruno de Carvalho, Sousa Cintra, Frederico Varandas... Tive boa relação com todos eles.