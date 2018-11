Tiago Fernandes: "Ainda não tenho definida a minha situação futura"

Tiago Fernandes vai procurar em Chaves terminar de forma invicta a sua passagem pelo comando técnico do Sporting, depois de uma vitória nos Açores contra o Santa Clara e de um empate em Londres, ante o favorito Arsenal. A solução interina para o pós-Peseiro tem conseguido sair-se bem, mas ainda não sabe o que vai fazer depois do jogo de Chaves, quando o holandês Marcel Keizer tomar as rédeas da equipa.

"Ainda não tenho bem definida a minha situação, mas o que disse e vou continuar a dizer é que estou muito grato ao Sporting. Se me reconhecem como treinador é graças a este clube e às oportunidades que me têm dado. Ficarei sempre grato, seja qual for a minha posição. As pessoas sabem que sou muito solidário com todos, sejam os que chegam ou os que estão cá há muitos anos", afirmou, este sábado, na conferência de antevisão do jogo de domingo com o Chaves.

Mas, disse, "estou sempre pronto a ajudar este clube, sejam quais forem as funções. Estou sempre disponível para trabalhar em prol de um Sporting cada vez melhor".

Numa altura em que se prepara para ser sucedido por um treinador holandês, Tiago Fernandes deixou elogios às capacidades dos treinadores portugueses, a propósito da qualidade do futebol jogado na liga portuguesa: "Para mim, a equipa mais preparada, mais coesa e que mais quer vencer é o Sporting. Aprecio uma ou outra forma de jogar dos adversários, acho que o treinador português tem demonstrado capacidade de preparar as equipas para jogar bom futebol, como é o caso do Sérgio [Conceição] e do Abel [Ferreira], que estão à frente nesta altura."

Quanto à qualidade do plantel que deixa a Marcel Keizer, o técnico interino, filho da glória leonina Manuel Fernandes, frisou que "esta equipa tem grande margem de progressão e de crescimento" e pode, por isso, lutar pelo título. "Sabemos desde o primeiro dia que o Sporting tem sempre uma equipa que pode lutar pelo título".

"Este é um plantel recheado de talento. O plantel é rico, há que ter inteligência e bom senso nas escolhas para sermos mais equilibrados e mais fortes", reforçou.

"Chaves já empatou com Benfica e FC Porto"

Quanto ao jogo de Chaves, prometeu um Sporting "muito focado nos seus objetivos, a tentar não cometer erros para não ter nenhuma surpresa" e deixou elogios ao rival. "O Chaves é uma equipa muito bem montada, tem um treinador [Daniel Ramos] que tenho acompanhado nos últimos anos, que também subiu a pulso e tem um trajeto ascendente. As ideias dele são difíceis de contrariar, é muito pragmático. Este ano o Chaves já empatou com o Benfica e com o FC Porto, por isso temos de estar preparados para dar alegria aos nossos adeptos."

Em relação às escolhas e eventuais mudanças no onze, em comparação com o último jogo, de quinta-feira, para a Liga Europa, Tiago Fernandes disse que não é "muito adepto de rodar nem de experimentar". "Vou por o 11 mais forte. Tive dificuldade em escolher 18 convocados, porque o grupo está a trabalhar de forma fantástica", realçou.

Miguel Luís foi a principal novidade nesse onze que defrontou o Arsenal. Tiago Fernandes defende que o médio "tem ainda muito para crescer e aprender", mas é "um jovem que quer aparecer". Quanto à melhor função para o jovem centrocampista, o técnico interino considera que "é na posição 8 que ele tem mais a oferecer à equipa".

Elogios a Abel e Sérgio Conceição

Numa jornada que pode aproximar os leões da frente da tabela, graças ao confronto entre líderes no Dragão, este sábado, Tiago Fernandes disse não se preocupar com o que se possa passar no FC Porto-Sp. Braga, mas deixou elogios aos treinadores das duas equipas.

"Não estamos muito preocupados com esse jogo, mas mais com o Chaves e com o que temos de fazer. Independentemente do resultado desse jogo [no Dragão], ninguém vai jogar por nós nem correr por nós em Chaves. Mas são equipas que têm dois treinadores que admiro. Trabalhei com o Abel e sou fã do Sérgio Conceição. Mas o resultado não me diz muito."