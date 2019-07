Tiago Dantas e Nuno Tavares renovam contratos até 2024

O Benfica anunciou esta sexta-feira a renovação dos contratos com os jovens Tiago Dantas e Nuno Tavares, jogadores que têm estado a fazer a pré-temporada com a equipa principal, às ordens de Bruno Lage. Os novos vínculos são agora válidos até 2024, ficando ambos com uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros.

Tiago Dantas, médio ofensivo de 18 anos, fez todos os escalões de formação dos encarnados, sendo considerado uma das grandes esperanças do clube, tendo no jogo de apresentação com o Anderlecht entrado em campo aos dez minutos para substituir o brasileiro Jonas, que se despediu nesse momento dos relvados.

"É mais um voto de confiança do cube, é sinal que as coisas estão a correr bem. Este novo contrato dá-me mais responsabilidade, é obvio, mas é mais um incentivo para continuar a trabalhar todos os dias e poder fazer mais jogos no Estádio da Luz", assumiu, em declarações à BTV, o jovem médio, que não esquece a noite em que substituiu Jonas: "Foi o concretizar de um sonho, já são 14 anos no Benfica e a primeira vez nunca mais a vou esquecer, vai ser uma data que vai para sempre ficar marcada na minha memória. Foi um sonho meu e da minha família e poder concretizá-lo foi uma bênção que Deus me deu."

Quanto a Nuno Tavares, defesa-esquerdo de 19 anos, foi contratado em 2015 ao Casa Pia, clube que representou depois de três anos nas escolas do Sporting. O lateral esteve em destaque no primeiro jogo de pré-época ao fazer a assistência para o golo de Chiquinho, na derrota por 1-2 frente ao Anderlecht, no Estádio da Luz.

"Só penso continuar a trabalhar lá dentro, sou mais um para ajudar e mais uma opção", assumiu Nuno Tavares à BTV, admitindo que o jogo com o Anderlecht "foi especial". "Sente-se sempre aquele friozinho na barriga, acho que qualquer jogador sente, ainda por cima por ser a homenagem ao Jonas, é sempre bom pisar aquele campo e senti-me bem, senti-me em casa", acrescentou.