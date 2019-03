Müller "irritado" com afastamento da seleção alemã: "Falta de consideração"

O futebolista do Bayern Munique Thomas Müller mostrou esta quarta-feira o seu descontentamento com o afastamento da seleção alemã, anunciado na terça-feira pelo técnico Joachim Löw, criticando a "falta de consideração" da federação germânica.

"Quanto mais eu penso sobre isto, mais a maneira como tudo aconteceu me deixa irritado", lançou Müller numa mensagem de vídeo de dois minutos divulgada através das redes sociais.

O avançado de 29 anos, que conta já com 100 internacionalizações, considerou desajustada a forma como a notícia foi divulgada e tornada pública, dizendo ainda que não entende o caráter "definitivo" do seu afastamento.

Na terça-feira, Joachim Löw anunciou que vai deixar de contar com os jogadores Mats Hummels, Jérôme Boateng e Thomas Müller, todos campeões mundiais em 2014, sob o seu comando técnico, tendo viajado até Munique para comunicar pessoalmente essa decisão aos três jogadores do Bayern Munique.

"A decisão repentina do selecionador, obviamente, intrigou-me", atirou o atacante do campeão alemão, depois de admitir que dormiu sobre o assunto antes de assumir publicamente a sua revolta e de vincar que os três atletas em causa ainda estão em perfeitas condições para representar a 'mannschaft'.

Além do próprio jogador, também a direção do Bayern Munique criticou hoje o selecionador alemão de futebol, considerando "questionável" a altura escolhida por Joachim Löw para comunicar o fim da carreira internacional de três jogadores do clube bávaro.

"É questionável o momento e as circunstâncias do anúncio aos próprios jogadores e à opinião pública. Os jogadores foram informados poucos dias antes de um importante jogo frente ao Wolfsburgo, para o campeonato, e do jogo com o Liverpool, para a Liga dos Campeões. É uma situação que nos incomoda", indica um comunicado assinado pelo presidente, Karl-Heinz Rummenigge, e o diretor desportivo, Hasan Salihamidzic.

Os três futebolistas participaram na conquista do Mundial2014, no Brasil, e estiveram também no Mundial2018, na Rússia, prova na qual a Alemanha foi afastada na fase de grupos e registou a sua pior participação de sempre.

Desde setembro, devido à pressão de alguns maus resultados, Joachim Löw já prescindiu de Sami Khedira, e deixou de contar também com Mesut Özil, que anunciou o abandono da seleção, acusando a federação alemã de racismo, devido a uma polémica relacionada com a sua ascendência turca.

A Alemanha inicia a qualificação para o Euro2020 em 24 de março, frente à Holanda, defrontando quatro dias antes a seleção da Sérvia, adversária de Portugal nesta fase, num encontro particular.