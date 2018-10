Thierry Henry substitui Leonardo Jardim no Mónaco e tem adjunto português

O AS Mónaco anunciou a contratação do ex-internacional francês Thierry Henry como novo treinador da equipa principal, substituindo o português Leonardo Jardim que foi afastado após os maus resultados da equipa no início desta época. O contrato é por três épocas.

Henry, de 41 anos, regressa ao Mónaco, onde fez a formação e onde jogou entre 1993 e 1999. Em 1997, foi campeão em França pelo clube monegasco, tendo no currículo também dois campeonatos ingleses pelo Arsenal e dois campeonatos espanhóis pelo Barcelona. A nível da seleção, venceu o Euro 2000 e foi campeão do mundo em 1998. Recentemente, tinha sido adjunto da equipa nacional belga, que ficou em terceiro lugar no Mundial da Rússia.

Um dos adjuntos do novo treinador é o português João Carlos Valado Tralhão, até agora treinador da formação do Benfica. O segundo adjunto, segundo o comunicado oficial do clube, será o irlandês Patrick Kwame Ampadu, que treinava os sub-18 na academia do Arsenal.

"Em primeiro lugar, quero agradecer ao AS Mónaco por me dar a oportunidade de treinar a equipa deste clube tão especial para mim. Estou, por um lado, muito feliz de regressar ao AS Mónaco e extremamente determinado a enfrentar os desafios que se avizinham. Estou desejoso para conhecer os jogadores e começar a trabalhar com eles", afirmou Thierry Henry, citado no comunicado do clube.

Leonardo Jardim estever quatro anos no clube e conquistou o campeonato francês na temporada de 2016-2017. Contudo, esta época, só tinha uma vitória.