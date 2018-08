Thierry Henry aceitou ser treinador do Bordéus

O Bordéus, penúltimo classificado da Liga francesa com duas derrotas em dois jogos, vai ser orientado por Thierry Henry. O clube francês despediu o seu antigo treinador, o uruguaio Gustavo Poyet, depois deste ter criticado publicamente a direção do clube após a venda do avançado Gaëtan Laborde, alegadamente sem ter sido consultado.



Henry esteve no Mundial da Rússia na qualidade adjunto da seleção belga após ter aceite, em 2016, o convite do espanhol Roberto Martínez para integrar a sua equipa técnica.



Aos 41 anos Henry prepara-se para iniciar a sua carreira como treinador principal e para esse desafio deseja contar com o seu antigo colega no Arsenal, Gilles Grimandi.