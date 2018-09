Theo Walcott compara Marco Silva a Arsène Wenger

Foi treinado pelos dois e considera que o seu atual treinador no Everton, Marco Silva. tem pontos de contacto com o técnico que o lançou no Arsenal, Arsène Wenger.



O internacional inglês Theo Walcott não podia ser mais claro nos elogios ao seu atual timoneiro: "O Marco Silva tem um estilo muito parecido com o Arsène Wenger. A maneira como ele quer praticar um jogo bonito, manter a posse de bola e aplicar um ritmo bom e rápido, tão intenso. O treino é intenso todos os dias, mas é isso que eu quero e que eu gosto. Ele é muito apaixonado pelo jogo, é jovem e brilhante, também."