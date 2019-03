Tenista espanhol cai e assusta audiência numa partida em Miami

Nicola Kuhn, tenista espanhol de apenas 19 anos, provocou um enorme susto quando disputava uma partida com o alemão Mischa Zverev no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

Decorria o terceiro set num encontro que já durava há duas horas, quando Nicola Kuhn, ao tentar chegar a uma bola, caiu no court ficando a contorcer-se com cãibras nas duas pernas. O semblante de dor do jovem tenista espanhol assustou o público presente nas bancadas.

Kuhn, número 255 do ranking mundial, recebeu de imediato assistência, tendo depois deixado o court amparado, sendo obrigado a desistir do jogo. Desta forma, Zverev (número 75 ATP) acabou por seguir em frente no torneio, quebrando um jejum de triunfos que durava há sete meses.