Rio Ave ficou sem treinador mas adjunto promete manter "identidade" com o FC Porto

Augusto Gama fez este sábado a antevisão ao embate com os dragões na vez de José Gomes, treinador que está a negociar a sua transferência para o Reading, do segundo escalão do futebol inglês, e que já não irá comandar o conjunto vila-condense neste jogo.

"Somos uma equipa com uma identidade própria, e em todos os jogos tentamos vincá-la. Sendo um desafio com o FC Porto ou com outro qualquer adversário jogamos sempre da mesma forma", disse o técnico adjunto.

Apesar da previsível alteração na estrutura técnica da equipa, Augusto Gama, que deve assumir o comando de forma interina nesta jornada, considerou que "a preparação a este jogo não foi atípica".

"O José Gomes esteve cá [em Vila do Conde] até ontem [sexta-feira] a treinar normalmente. Ausentou-se para tratar de assuntos pessoais, mas o trabalho foi feito de acordo com o que é normal antes de cada jogo", garantiu o técnico.

Gama assegurou que "o grupo de trabalho está tranquilo" apesar desta situação, lembrando que todos os elementos do plantel "são excelentes profissionais, que trabalham sempre no máximo, estando preparados para qualquer situação na sua carreira ou no dia a dia do clube".

O técnico do Rio Ave mostrou-se, por isso, confiante no bom resultado na vista ao Estádio do Dragão, no Porto, afirmando que "a equipa tem produzido excelentes exibições, e mesmo cometendo alguns erros tem tentado corrigi-los".

"Estivemos a trabalhar na parte defensiva, que como toda a gente sabe não tem sido um ponto positivo no nosso jogo. Tentámos corrigir esse aspeto e esperamos poder travar o poderio ofensivo do FC Porto com a nossa identidade", antecipou Augusto Gama.

Para esta partida, a equipa vila-condense não vai poder apresentar o extremo Galeno, que está em Vila do Conde por empréstimo dos dragões, assim como com os lesionados Diego Lopes, Borevkovic, Nuno Santos e Joca.

O Rio Ave, sexto classificado com 19 pontos, desloca-se ao terreno do líder FC Porto, que soma 33, no domingo, numa partida agendada para as 15.00.