A presidente da Croácia foi ao balneário festejar com os jogadores em tronco nu

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Iniesta e tantos e tantos outros que não evitaram o ar de desalento ou até mesmo as lágrimas na hora da eliminação no Campeonato do Mundo.

O Mundial é uma festa, mas nem só de festejos se faz um Mundial. Que o digam alguns dos melhores jogadores do planeta.