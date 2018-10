Talisca: "Os erros existem e sempre vão existir"

O Benfica anunciou esta sexta-feira a transferência de Anderson Talisca para os chineses Guangzhou Evergrande por 19 milhões de euros, tendo o jogador já publicado uma mensagem na sua conta de Instagram onde aborda a sua passagem pela Luz, aproveitando para agradecer ao clube e desejando "todo o sucesso" aos encarnados.

O médio brasileiro admitiu que "os erros existem e sempre vão existir", provavelmente numa referência à turbulência que existiu entre ele e a administração do Benfica, na sequência de uma acusação por alegadamente o clube da Luz não lhe ter pago um mês de salário.

"A vida me ensinou também o dom do perdão e da humildade. Entendi nesse pouco tempo aqui na terra que as relações duram o tempo que for necessário para serem inesquecíveis. Com o Benfica foi assim. Cheguei, aprendi, cresci, sonhei, realizei, errei, acertei. Acima de tudo, vivi. É isso que sempre levarei. Tudo o que passamos juntos. Eu e os adeptos, diretoria, funcionários, comissões técnicas e jogadores", acrescentou o jogador.