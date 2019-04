TAD suspende interdição do estádio do V. Guimarães

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de interditar o Estádio D. Afonso Henriques, anunciou esta sexta-feira o Vitória de Guimarães no seu site oficial. Assim sendo, a receção deste sábado ao Desportivo de Chaves será no palco habitual.

Em causa, alegava o CD da FP, estava a apreensão de material pirotécnico no piso inferior da bancada sul do recinto durante o jogo com o Sp. Braga, da 8.ª jornada da I Liga, algo que a SAD vitoriana não tinha conhecimento.

Comunicado do V. Guimarães na íntegra:

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que foi notificada, pelo Tribunal Arbitral do Desporto, da decisão sobre a providência cautelar interposta pelo Vitória na sequência do processo disciplinar nº 17-18/19 instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O Tribunal Arbitral do Desporto atendeu aos argumentos apresentados pela Vitória Sport Clube, Futebol SAD e suspendeu a decisão do Conselho de Disciplina da FPF. Neste sentido, o encontro entre o Vitória SC e o GD Chaves, agendado para amanhã, será realizado no Estádio D. Afonso Henriques"