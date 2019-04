Hugo Miguel é o árbitro escolhido para o Sporting-Benfica

De acordo com as nomeações do Conselho de Arbitragem, reveladas na manhã desta quarta-feira, Hugo Miguel será coadjuvado por André Campos e Rui Teixeira, enquanto Nuno Almeida, do Algarve, será o videoárbitro.

O Benfica chega ao encontro em casa do Sporting, marcado para as 20:45, com uma vantagem de 2-1, conseguida na primeira mão, em casa.

O vencedor da eliminatória vai encontrar na final o FC Porto, que garantiu na terça-feira a qualificação, ao empatar em casa do Sporting de Braga (1-1), depois de ter vencido por 3-0 em casa.