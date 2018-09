Resultados da Taça de Portugal: cinco equipas da II Liga eliminadas

A segunda eliminatória da Taça de Portugal, ainda sem equipas da I Liga, reservou este domingo algumas surpresas e o resultado são para já cinco emblemas da II Liga de fora da prova.

Um dos resultados mais surpreendentes envolveu a Académica de Coimbra, que foi afastada pelo Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal, que venceu o jogo por 1-0. A 'festa da taça' começou bem cedo, com Carlos Mendes a inaugurar o marcador logo aos dois minutos, na sequência de um canto, surpreendendo a Académica, equipa de escalão superior que procurou reagir ao longo do encontro mas não alcançou o empate. A eliminação deixou os adeptos da Académica furiosos e a GNR foi obrigada a intervir para serenar os ânimos, com a equipa a abandonar mais de um hora depois de o jogo terminar.

O Limianos, também do Campeonato de Portugal, garantiu a passagem à fase seguinte da Taça de Portugal, depois de vencer o Mafra, da II Liga de futebol, por 2-1, em jogo da segunda eliminatória. O primeiro golo surgiu aos 10 minutos por intermédio de Ricardo Silva, que aproveitou um erro defensivo do Mafra para bater o guarda-redes Janota. Na segunda parte, o Mafra tentou dar a volta ao resultado, empatando aos 56 minutos por Bruno. Dois minutos depois, aos 58', Ricardo Silva bisou na partida e colocou novamente a equipa da casa em vantagem.

O Sacavenense, igualmente do Campeonato de Portugal, venceu o Varzim por 2-1. A equipa da casa adiantou-se no marcador aos oito minutos, por Joel Neves. O golo reforçou a confiança do Sacavenense perante um Varzim alheado do jogo. Como consequência, a formação de Nuno Capucho acabou por ser castigada com o segundo golo, aos 18, da autoria de Iaquinta, num grande trabalho individual. No segundo tempo, os poveiros reduziram por Haman.

O Águeda afastou o Famalicão, graças a um golo de Niang, aos 32 minutos. E por último, o Fátima venceu a Oliveirense, da II Liga, também por 1-0. O golo de Jeka valeu á equipa do Campeonato de Portugal marcar presença na terceira eliminatória da Taça.

RESULTADOS - 2.ª ELIMINATÓRIA

Sábado, 29 setembro:

Gondomar-Cova da Piedade, 1-2

Leça-Leixões, 0-3

Domingo, 30 setembro:

Praiense-Pinhalnovense, 5-1

Pedras Salgadas-Académica, 1-0

AD Fafe-Sp. Ideal, 1-0

Vit. Sernache-Sertanense, 1-3

Eirense-Torreense, 0-3

Alverca-Ac. Viseu, 0-3

Vila Flor-Amarante, 0-5

GRAP-União Santiago, 2-4

Trofense-Penafiel, 2-3

Praia Milfontes-Valenciano, 2-5

Real SC-Mirandela, 0-0 (4-5 após penáltis)

Vasco da Gama Vidigueira-Estoril, 0-1

Merelinense-União da Madeira, 0-3

Valadares Gaia-Louletano, 0-1

CC Taipas-Arouca, 0-1

Caldas-Gafanha, 1-2

Cesarense-Sp. Covilhã, 1-2 (após prolongamento)

Santa Iria-Lourinhanense, 3-1

Vila Silgueiros-Angrense, 0-2

Fátima-UD Oliveirense, 1-0

Anadia-Aljustrelense, 3-1

Loures-Oleiros, 1-0

Portalegrense-Farense, 0-3

Condeixa-Paços de Ferreira, 1-3

Silves-Paredes, 2-1

Beira-Mar-São Martinho, 0-1

Casa Pia-Ol. Montijo, 2-0

Felgueiras 1932-Joane, 2-0

Vila Real-Sanjoanense, 2-2 (5-4 após penáltis)

Gil Vicente-Desp. Chaves satélite, 0-1

Sacavenense-Varzim, 2-1

Rio Tinto-Moura, 1-4

Torres Novas-Maria da Fonte, 0-4

Limianos-Mafra, 2-1

Peniche-Montalegre, 1-3

Mirandês-Coimbrões, 2-3

União de Tomar-Vilafranquense, 0-3

Lusitano Évora-Oriental, 1-3

RD Águeda-Famalicão, 1-0

Beneditense-Armacenenses, 0-3

Sp. Espinho-Sintrense, 0-0 (8-7 após penáltis)

Oliveira do Hospital-Lusitano Vildemoinhos, 1-1 (3-5 após penáltis)

Amora-Lamego, 8-0

Vale Formoso-União Leiria, 0-3