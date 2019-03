Taarabt é novidade nos convocados de Bruno Lage

Bruno Lage já o tinha deixado em aberto na conferência de imprensa e confirmou-o na lista de convocados: Adel Taarabt é a grande novidade entre as opções do técnico do Benfica para a receção ao Tondela, sábado, na 17ª jornada da I Liga.

É a estreia do internacional marroquino numa convocatória da equipa principal dos encarnados esta temporada, ele que apenas soma 259 minutos em três jogos pela equipa B.

Proscrito durante muito tempo, na era de Rui Vitória, Taarabt já tinha visto Bruno Lage promover a sua reintegração nos treinos coletivos.

Agora, o marroquino volta a poder alimentar a expetativa de se estrear em jogos oficiais pelo Benfica, quase quatro anos depois de ter chegado à Luz, contratado no verão de 2015 - jogou apenas pela equipa B, além de um empréstimo ao Génova.

Sobre a lista de convocados, nota ainda para a ausência de Jardel, apesar de Bruno Lage ter revelado na conferência de imprensa, esta sexta-feira, que o capitão está 100 por cento recuperado.

Convocados do Benfica

Guarda-redes: Mile Svilar e Odysseas;

Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo e Corchia;

Médios: Florentino, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Rafa, Cervi e Adel Taarabt;

Avançados: Seferovic, Jota, Jonas e João Félix