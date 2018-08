Suspeitos das agressões de Alcochete em prisão preventiva mais três meses

O primeiro grupo de suspeitos detido na sequência das agressões na Academia do Sporting a 15 de maio, em Alcochete, vão ficar em prisão preventivas durante pelo menos mais três meses, avança esta terça-feira o Observador.

Na reavaliação trimestral das medidas de coação, o juiz de instrução criminal do Barreiro voltou a aplicar a medida de coação máxima ao grupo de 23 suspeitos, detido no próprio dia dos incidentes.

De acordo com o portal, só no próximo mês serão reexaminadas as medidas do coação do segundo grupo de elementos da Juve Leo, que foi detido apenas em junho e do qual faz parte o antigo líder da claque Fernando Mendes. No total, existem 37 suspeitos em prisão preventiva.

No dia 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e staff. Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que permanecem em prisão preventiva. No dia 5 de junho, foram detidas pelas autoridades mais quatro pessoas, entre elas o antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes, que também ficaram em prisão preventiva, tal como mais outras nove pessoas, detidas posteriormente.

Os detidos que aguardam julgamento em prisão preventiva vão responder pela prática de crimes de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.