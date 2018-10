Surpresa em Viseu. Lusitano Vildemoinhos tomba Nacional

Paulo Oliveira foi o herói do tomba-gigantes Lusitano Vildemoinhos na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. A equipa de Viseu, que milita no Campeonato de Portugal, recebeu e venceu o primodivisionário Nacional por 4-3, após prolongamento.

Os viseenses até vinham de dois jogos sem ganhar na prova, pois perderam em casa diante do Beira-Mar na primeira ronda (2-4) mas foram repescados a só superaram o Oliveira do Hospital fora no desempate por grandes penalidade, no entanto, agigantaram-se diante dos homens de Costinha, que estiveram duas vezes em vantagem.

Resultados finais

- Quinta-feira, 18 outubro:

Sertanense (CP) -- (+) Benfica (L), 0-3

- Sexta-feira, 19 out:

Vila Real (D) -- (+) FC Porto (L), 0-6

- Sábado, 20 out:

Valenciano (D) -- (+) Vitória de Guimarães (L), 0-7

(+) Cova Piedade (II) -- Portimonense (L), 2-1

Amora (CP) -- (+) Belenenses (L), 3-3 (3-4 ap)

(+) Sporting de Espinho (CP) - Académico de Viseu (II), 2-2 (3-3 ap, 11-10 gp)

Loures (CP) -- (+) Sporting (L), 1-2

- Domingo, 21 out:

(+) Vale Formoso (D) - Coimbrões (CP), 2-2 (4-3 ap)

Armacenenses (CP) -- (+) Vitória Setúbal (L), 1-2

Fátima (CP) -- (+) Boavista (L), 1-4

Torreense (CP) -- (+) Rio Ave (L), 1-5

São Martinho (CP) -- (+) Moreirense (L), 0-1

Santa Iria (CP) - (+) Praiense (CP), 0-2

(+) União Madeira (CP) -- União de Santiago (CP), 2-0

(+) Leixões (II) - Amarante (CP), 3-1

Farense (II) - (+) Arouca (II), 1-3

(+) Paços de Ferreira (II) - Gafanha (CP), 2-0

(+) Águeda (CP) - Louletano (CP), 1-0

Maria da Fonte (CP) -- (+) Santa Clara (L), 1-2

Pedras Salgadas (CP) -- (+) Desportivo de Chaves (L), 1-4

Limianos (CP) - (+) Sporting da Covilhã (II), 0-2

Vilafranquense (CP) - Anadia (CP), 0-4

Lusitano Vildemoinhos (CP) -- Nacional (L), 4-3

Mirandela (CP) -- Feirense (L), 1-2

(+) Casa Pia (CP) - Angrense (CP), 2-1

Estoril Praia (II) -- Tondela (L), 1-1 (no prolongamento)

Moura (CP) -- Marítimo (L), 0-0 (no prolongamento)

Montalegre (CP) - Oriental (CP), 1-1 (no prolongamento)

Fafe (CP) - Penafiel (II), 0-0 (no prolongamento)

Silves (D) - Desportivo de Chaves (Satélite) (CP), 0-0 (no prolongamento)

Sacavenense (CP) -- Desportivo das Aves (L), 16.00

Felgueiras 1932 (CP) -- Sporting de Braga (L), 20.00

(+) -- Apurado para a próxima eliminatória.

Nota: Distritais (D), Campeonato de Portugal (CP), II Liga (II), I Liga (L).