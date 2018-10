Ítalo Ferreira vence em Peniche, luta do título segue para o Havai

Depois de eliminar nas meias-finais o compatriota e líder do 'ranking', Gabriel Medina, o atual quarto classificado do circuito não deu hipóteses ao francês, amealhando 15,93 pontos (7,43 e 8,5), suficientes para superar os 10,77 (7 e 3,77) de Duro, que iniciou a prova no 23.º lugar do circuito.

Este foi o terceiro triunfo da carreira de Ítalo Ferreira, depois das conquistas, já este ano, no Rip Curl Bells Beach, na Austrália, e no Corona Bali Protected, na Indonésia.

O brasileiro tinha como melhor resultado na praia de Supertubos, em Peniche, o segundo lugar alcançado em 2015, quando foi derrotado na final pelo compatriota Filipe Toledo.

Apesar de ser o surfista com mais vitórias no Mundial deste ano, Ítalo Ferreira não está já nas contas da luta pelo título, que será decidido na última prova, no Havai, entre os também brasileiros Gabriel Medina (o líder do ranking, com 56,190 pontos) e Felipe Toledo e o australiano Julian Wilson (ambos com 51,450).

Em Pipeline, em dezembro, Medina, campeão em 2014, só precisa de ir à final para garantir automaticamente o segundo título mundial. Caso o brasileiro termine na terceira posição, Julian Wilson e Filipe Toledo precisarão de conquistar a etapa para superarem Medina. Caso este acabe entre o quinto e o 25º lugares, os rivais precisam de chegar à final.

Provas do Circuito Mundial de surf em Portugal:

2017 - 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Ítalo Ferreira (Bra)

2016 - 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor John John Florence (EUA)

2015 - 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Filipe Toledo (Bra)

2014 - 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Mick Fanning (Aus)

2013 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal by Moche, em Peniche, vencedor Kai Otton (Aus)

2012 - 10.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Julian Wilson (Aus)

2011 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Adriano de Souza (Bra)

2010 - 8.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Kelly Slater (EUA)

2009 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche, vencedor Mick Fanning (Aus)