Supertaça para o Benfica após bater campeão Sporting

A sexta Supertaça do Benfica (igualando o FC Porto e ficando a uma do ABC) chegou este domingo num jogo em que a equipa de Carlos Resende conseguiu entrar melhor e gerir o resultado durante os 60 minutos.

O Sporting tinha admitido que o adversário levava vantagem por ter um plantel mais homogéneo, que obriga a menos adaptação do que o dos campeões nacionais. E foi isso que se viu no recém-estreado Fórum Braga, curiosamente a cidade do clube que detém mais troféus destes. O ABC, vencedor o ano passado, soma sete.

"Foi só um jogo, agora temos de nos concentrar no que aí vem, que nos vai colocar muitas dificuldades", disse Carlos Resende no final do encontro.