Substituições felizes de Marco Silva dão vitória ao Everton

Num jogo complicado, que viu até o Crystal Palace desperdiçar um penálti ao minuto 60 - numa bela defesa do internacional inglês Jordan Pickford, com o pé, a remate de Luka Milivojevic -, o Everton chegou à vitória nos minutos finais, graças a dois golos de jogadores lançados pouco antes pelo treinador português Marco Silva.

Os jovens atacantes Lookman e Calvert-Lewin saltaram para o jogo aos 82' e cinco minutos, aos 87', depois combinaram o primeiro golo dos toffees, com cruzamento do primeiro para cabeceamento certeiro do segundo. Dois minutos depois, o avançado turco Cenk Tosun, também lançado por Marco Silva na segunda parte, sentenciou definitivamente a partida, com o 2-0, num lance de contra-ataque rápido em que aproveitou um passe longo de um defesa no corte de uma jogada ofensiva do Crystal Palace.

O jogo ficou ainda marcado pela estreia do internacional português André Gomes com a camisola do Everton, depois de longa paragem por lesão. O médio, emprestado pelo Barcelona, não jogava desde abril.

Com esta vitória, o Everton de Marco Silva sobe ao oitavo lugar da Premier League, com os mesmo 15 pontos do que o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo (9.º) e mais um do que o Manchester United de José Mourinho (10.º)

Premier League. Resultados da 9.ª jornada

Chelsea-Manchester United, 2-2

Newcastle-Brighton & Hove Albion, 0-1

West HamTottenham, 0-1

Wolverhampton-Watford, 0-2

Manchester City-Burnley, 5-0

Cardiff City-Fulham, 4-2

Bournemouth-Southampton, 0-0

Huddersfield Town-Liverpool, 0-1

Everton-Crystal Palace, 2-0

Arsenal-Leicester City, 2.ª feira às 20.00

