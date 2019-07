Sub-19 estão na final do Europeu. Mais um capítulo de sucesso dos escalões jovens

Portugal estreia-se com vitória sobre Itália no Europeu de sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 venceu esta quarta-feira a República da Irlanda, por 4-0, e apurou-se para a final do Campeonato da Europa da categoria que se realiza na Arménia, onde sábado vai defrontar o vencedor do jogo entre a França e a Espanha, que só começa às 18.00.

Portugal colocou-se em vantagem aos 30 minutos, um golo de grande penalidade da autoria de Vítor Ferreira, a castigar uma falta na área de Hodge sobre João Mário. Em cima do intervalo, Gonçalo Ramos marcou o segundo num cabeceamento, após assistência de João Mário. O mesmo Ramos bisou aos 59', com um remate forte de longe, e fez o hat-trick já nos descontos.

No caminho até à final, ainda na fase de grupos, Portugal começou por vencer a Itália por 3-0, seguiu-se um empate a um golo com a Espanha e um triunfo por 4-0 sobre a anfitriã Arménia. Esta quarta-feira a vítima foi a Rep. Irlanda (4-0).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Refira-se que nesta convocatória feita pelo selecionador Filipe Ramos há muitas ausências importantes, a grande maioria de jogadores que não foram libertados por Benfica, FC Porto e Sporting, pois integram os respetivos plantéis nesta pré-temporada. São os casos de Úmaro Embaló, do Benfica, lesionado, assim como três jogadores que estão às ordens de Bruno Lage na pré-época benfiquista - Nuno Tavares, Pedro Álvaro e Tiago Dantas. Do FC Porto faltam Tomás Esteves, Romário Baró e Fábio Silva, e do Sporting os jovens Nuno Mendes, Eduardo Quaresma, Rafael Camacho e Joelson Fernandes.

Portugal, refira-se, é atualmente o detentor do título europeu neste escalão, conquistado há um ano, sob a orientação de Hélio Sousa, depois de ter batido na final a Itália no desempate por grandes penalidades. A taça erguida no ano passado foi a quarta neste escalão - o primeiro referente ao Torneio Internacional de Juniores e outros dois na categoria de sub-18. Desde que, em 2002, a prova passou a ser de sub-19, Portugal ganhou a edição do ano passado e perdeu as finais de 2003, 2014 e 2017. Ou seja, este sábado, a equipa orientada por Filipe Ramos pode conseguir o quinto triunfo neste escalão.

Este novo sucesso dos sub-19, com a consequente passagem à final, prova o sucesso de Portugal nos escalões jovens, já que no sábado teremos uma seleção jovem numa final pela 25.ª vez (sub-21 incluídos, em Europeus e Mundiais) na história.

Portugal tem sete finais de Campeonatos da Europa disputadas nos escalões de sub-16/17 e em seis ocasiões venceu o troféu - só falhou a edição de 1988. Nos Europeus de sub-18/19 são agora 13 presenças em finais - quatro edições ganhas e oito perdidas no jogo decisivo. Ou seja, em termos de Campeonatos da Europa estamos a falar de um total de 20 finais. A estas juntam-se as duas finais de Europeus perdidas no escalão de sub-21 (1994 e 2015), o único em que Portugal não conquistou títulos, e mais três finais de Mundiais de sub-20. Ou seja, 25 finais em escalões jovens, contando já com esta de sábado.

As finais de Portugal em escalões jovens

Europeu de sub-21 - Vice-campeão em 1994 e 2015.

Mundial de sub-20 - campeão em 1989 e 1991; vice-campeão em 2011.

Europeu sub-18/19 - campeão em 1961, 1994, 1999 e 2018; vice-campeão em 1971, 1988, 1990, 1992, 1997, 2003, 2014 e 2017.

Europeu sub-16/17 - campeão em 1989, 1995, 1996, 2000, 2003 e 2016; vice-campeão em 1988.

As primeiras imagens de títulos de Portugal alcançados nos escalões jovens remontam aos Mundiais de 1989 e 1991, quando a seleção nacional se sagrou campeã mundial. Primeiro em Riade, com uma vitória sobre a Nigéria por 2-0, com golos de Abel Silva e Jorge Couto numa seleção que era orientada por Carlos Queiroz. E dois anos depois em pleno Estádio da Luz, com um triunfo por 4-2 no desempate por grandes penalidades diante do Brasil, numa equipa onde jogavam Figo, Rui Costa, Peixe, João Vieira Pinto, Jorge Costa, entre outros.

A seleção de sub-20 que se sagrou campeã do mundo em 1989, em Riade, orientada por Carlos Queiroz. © DR

Mas, antes disso, Portugal já tinha obtido um título nos escalões jovens, em 1961, no então denominado Torneio Júnior da UEFA, o equivalente a um Europeu de sub-18/19. Também no antigo Estádio da Luz, Portugal goleou a Polónia por 4-0, com um póquer de Serafim, numa seleção que era orientada por José Maria Pedroto e que tinha entre os jogadores o benfiquista António Simões. Portugal voltou a uma final dez anos depois, em 1971, em Praga, mas perdeu diante da Inglaterra.

Este sábado, e novamente pelos sub-19, Portugal pode voltar a fazer história. A 25.ª final de sempre em escalões jovens está assegurada, mas pode também valer o 13.º título de sempre de seleções jovens para o nosso país.

Eis os jogadores que integram a convocatória dos sub-19 que estão no Europeu.

Guarda-redes: Celton Biai (Benfica), Francisco Meixedo (FC Porto).

Defesas: Gonçalo Loureiro (Benfica), Tomás Tavares (Benfica), Tiago Lopes (FC Porto), Levi Faustino (FC Porto), Gonçalo Cardoso (Boavista) e João Costa (Rio Ave).

Médios: Daniel Silva (Vitória de Guimarães), Diogo Capitão (Benfica), Gonçalo Ramos (Benfica), Fábio Vieira (FC Porto), Vítor Ferreira (FC Porto), Samuel Costa (Sporting de Braga) e Rodrigo Fernandes (Sporting).

Avançados: Félix Correia (Manchester City), Tiago Rodrigues (Sporting), João Mário (FC Porto), Tiago Gouveia (Benfica) e António Gomes (Atalanta).