Sturaro será o 6.º italiano nos leões. Nenhum desapontou

Steafano Sturaro está prestes a tornar-se o sexto futebolista italiano da história do Sporting. Proveniente da Juventus, a título de empréstimo, vai juntar-se ao guarda-redes Emiliano Viviano às ordens de José Peseiro e a outros quatros compatriotas na lista de transalpinos que atuaram de leão ao peito.

O primeiro nativo do país da bota a vestir de verde e branco (e o único campeão...) e na I Liga foi o antigo extremo esquerdoIvone De Franceschi, que tal como Sturaro, também chegou a Alvalade por empréstimo, mas do Veneza, em 1999/00, época em que foi quebrado um jejum de 18 anos sem o título nacional. Atuou em 30 jogos, 20 enquanto titular, e apontou três golos.

15 anos depois da única época do esquerdino em Portugal, o médio Alberto Aquilani aterrou em Lisboa proveniente da Fiorentina. Viveu na sombra da dupla composta por William Carvalho e Adrien Silva e nunca se impôs como titular, mas mostrou serviço sempre que foi chamado a jogar e, em 32 encontros (metade a titular), apontou cinco golos, o que lhe confere o estatuto de melhor marcador italiano da história leonina.

Também em 2015/16, mas já com a época em andamento, foi assegurada a contratação de Ezequiel Schelotto a custo zero, depois de o lateral ter deixado o Inter de Milão. Jogou às ordens de Jorge Jesus durante duas temporadas e somou 43 partidas (38 no onze inicial), que fazem dele o futebolista transalpino com mais jogos pelo clube. Acabou por sair pela porta pequena no verão do ano passado, rumando aos ingleses do Brighton.

Precisamente para render Schelotto para o lado direito da defesa, foi contratado Cristiano Piccini, que atuou 40 vezes de leão ao peito (apenas uma como suplente utilizado) no decorrer da temporada transata, proveniente do Bétis. Ainda participou no estágio de pré-época deste verão na Suíça, mas acabou por rumar ao Valência.

Já esta temporada, Emiliano Viviano foi o escolhido, ainda por Bruno de Carvalho e com a recomendação de Sinisa Mihajlovic, para assumir a responsabilidade de substituir Rui Patrício na baliza do Sporting. Agora, ao que tudo indica Stefano Sturaro vai completar a meia dúzia.

Em relação a treinadores, Giuseppe Materazzi é para já o único. Recomendou a contratação de De Franceschi e dirigiu a equipa em seis encontros, mas acabou por ser despedido e substituído por Augusto Inácio na época do 17.º título nacional, em 1999/00. No entanto, Claudio Ranieri pode seguir-lhe as pisadas: basta que os sportinguistas votem em Pedro Madeira Rodrigues nas eleições de 8 de setembro.