Sturaro confirmado como reforço... mas está lesionado

O clube leonino oficializou o acordo com a Juventus para o empréstimo do italiano Sturaro, mas explicou que o jogador apenas deve integrar o plantel de José Peseiro dentro de um "período expectável de dois meses", devido a lesão.

O médio regressa agora a Turim para completar a recuperação, revelou o Sporting em comunicado:

"O Sporting Clube de Portugal acordou com a Juventus Football Club o empréstimo do atleta Stefano Sturaro.

Efectuados os respectivos exames pelo Departamento médico do SCP, que constatou encontrar-se o atleta ainda a recuperar de uma lesão por um período expectável de dois meses, as duas partes reconheceram conveniente que a fase final da recuperação decorra em Turim, a expensas da Juventus, regressando a Lisboa para integrar o plantel profissional do SCP após o total restabelecimento do atleta."

Stefano Sturaro, de 25 anos, foi formado no Génova e está na Juventus desde 2014/15, tendo alinhando em 19 jogos na época passada. Pela seleção italiana fez quatro encontros.