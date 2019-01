Stoke City despede treinador e tem Carvalhal na agenda

Carlos Carvalhal é um dos nomes apontados pela imprensa inglesa como possível sucessor de Gary Rowett como treinador do Stoke City, depois de esta terça-feira ter sido anunciada a saída do técnico devido aos maus resultados da equipa que ocupa o 14.º lugar do Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

O Stoke era apontado como um dos candidatos a regressar à Premier League, de onde foi despromovido na época passada, mas as coisas não têm estado a correr bem, estando numa série de quatro jogos sem vencer, encontrando-se agora a 14 pontos dos lugares de promoção.

O clube tem alguns jogadores com créditos firmados no principal escalão do futebol inglês como Bruno Martins Indi (ex-FC Porto), Jack Butland, Ryan Showcross, Joe Allan, Afellay, Beraino, Peter Crouch ou Bojan Krkic, o que faz aumentar o descontentamento dos adeptos que exigem a subida de divisão. Outro jogador que faz parte do plantel dos Potters é o nigeriano Peter Etebo, antigo jogador do Feirense.

Carlos Carvalhal, de 53 anos, é um treinador que deixou uma boa imagem no Sheffield Wednesday, onde esteve dois anos e meio, estando sem treinar desde o final da época passada, altura em que não conseguiu evitar a despromoção do Swansea na Premier League.