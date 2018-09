Tavares Pereira felicita Varandas e fica "atento" às promessas

"Gostaria de dar os parabéns ao Dr. Frederico Varandas pela vitoria alcançada, que lhe confere total legitimidade para dirigir os destinos do nosso clube", assinalou Tavares Pereira, em nota enviada à agência Lusa, adiantando que Frederico Varandas passou a ter em si "um apoiante".

O candidato derrotado pela lista G, que destacou a necessidade de estabilizar as contas do clube e da SAD, pediu "paz e serenidade" aos sócios do Sporting, assegurando que jamais utilizará "os meios de comunicação social ou as redes sociais para fazer qualquer tipo de crítica".

"Nos planos financeiro e desportivo estaremos atentos para que sejam cumpridas as diversas promessas eleitorais que ao longo da campanha foram sendo feitas aos sócios. Se porventura tivermos que fazer algum reparo relativamente à atuação do Conselho Diretivo usaremos os meios institucionais ao nosso alcance e seremos recatados", observou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Frederico Varandas tornou-se o 43.º presidente do Sporting, ao recolher 42,32% dos votos (8.717 votantes) nas eleições realizadas no sábado, as mais concorridas da história do clube, sucedendo a Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo em 23 de junho.

O médico, de 38 anos, foi eleito para um mandato de quatro anos, depois de ter sido diretor clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, e desempenhado as mesmas funções no Vitória de Setúbal, entre 2007 e 2011.

João Benedito foi o segundo mais votado, com 36,84% (9.735 votantes), José Maria Ricciardi teve 14,55% dos votos, superando as listas encabeçadas por José Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%). Foram ainda registados 2,2% de votos em branco e 0,31% nulos.