Sporting venceu mas Keizer lamenta: "Podíamos ter criado e marcado mais"

O Sporting bateu esta sexta-feira o Nacional na Madeira, por 1-0, mas no final do encontro o treinador do Marcel Keizer não era um homem inteiramente satisfeito.

"Foi uma vitória curta, mas podíamos ter feito mais. Criámos oportunidades, mas o último passe não foi bom o suficiente. Podíamos ter criado mais e marcado mais, mas ainda assim os rapazes estiveram bem. No futebol atual, ganhar é importante mas há que ganhar por mais golos", confessou o técnico holandês.

Questionado sobre o momento que a equipa atravessa, com oito vitórias seguidas e 11 jogos consecutivos sem perder em todas as competições, o holandês reconheceu uma época de altos e baixos. "A equipa tem tido bons e maus períodos esta época. Tem sido difícil para nós, com alguns problemas, mas temos praticado bom futebol", frisou.

Do outro lado, Costinha admitiu que o Nacional tem uma missão complicada pela frente para assegurar a permanência, mas mostrou-se esperançoso: "Ainda faltam 12 pontos. Temos que ter confiança naquilo que fazemos."