Sporting vence Benfica no dérbi de andebol

O Sporting venceu esta quarta-feira o Benfica, por 24-23, em jogo da 6.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Foi um jogo emocionante disputado no pavilhão João Rocha, no qual os encarnados estiveram em vantagem na maior parte do tempo. A equipa treinada por Carlos Resende foi mesmo para o intervalo a vencer por 14-10, mas na segunda parte o Sporting acabou por dar a volta ao marcador.

Nesta partida estiveram em destaque, o sportinguista Valentin Ghionea, com oito golos marcados, e o benfiquista Belone Moreira com nove.

Com este resultado, o Benfica mantém-se na liderança do campeonato com 19 pontos, mais um que o Sporting e mais três que o FC Porto. No entanto, convém realçar que os encarnados têm uma partida a mais que a concorrência.