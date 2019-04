Sporting vence Benfica por 3-0 no primeiro jogo da final do playoff

Num embate disputado no pavilhão João Rocha, o Sporting mostrou-se superior ao rival encarnado, ao vencer sem perder qualquer parcial, embora o Benfica pudesse levar de vencida no primeiro set, no qual desperdiçou quatro pontos para fechar o parcial a seu favor.

Os leões começaram melhor o encontro, mas, a meio do primeiro parcial, o Benfica equilibrou e virou o resultado. Os 'encarnados' dispuseram de várias ocasiões para vencer o parcial, enquanto venciam por 24-21, mas o Sporting anulou os ataques das 'águias' e terminou como começou, acabando por levar a melhor (28-26).

O triunfo num primeiro parcial muito equilibrado galvanizou o Sporting para a vitória e nem uma entrada forte do Benfica no segundo set impediu a formação 'verde e branca' de rumar à conquista do segundo parcial. Até aos 19-19, ninguém conseguiu desfazer o equilíbrio, mas o forte apoio do público presente permitiu ao Sporting vencer por 25-21.

No set decisivo, o Benfica foi-se abaixo animicamente e nada pôde fazer para contrariar o poderio 'leonino', equipa que demonstrou uma enorme qualidade a nível de blocos e nunca esmoreceu perante a equipa das 'águias'. Desta vez, a vantagem construiu-se desde o início e os 25-20 verificados no final do parcial espelham os acontecimentos.

Com vantagem do campeão nacional na eliminatória que decidirá o vencedor do campeonato, seguem-se agora dois jogos no pavilhão da Luz, em 13 e 14 de abril.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Benfica, 3-0.

Parciais: 28-26 (33 minutos), 25-21 (32) e 25-20 (25).

Sob a arbitragem de Ricardo Ferreira e Pedro Pinto, as equipas atuaram com os seguintes jogadores:

- Sporting: Hugo Ribeiro (líbero), Roberto Reis, Angel Dennis, Miguel Maia, Marko Bojic e Hélio Sanches. Jogaram ainda: Leonel Marshall, André Brown e João Fidalgo (líbero).

Treinador: Hugo Silva.

- Benfica: Rapha, André Lopes, Peter Wohlfahrtstatter, Theo, Ivo Casas (líbero) e Tiago Violas. Jogaram ainda: Hugo Gaspar, Frederic Winters, Flávio Soares e Nuno Pinheiro.

Treinador: Marcel Matz.

Assistência: 1.812 espetadores.