Formação do Sporting é a sexta com mais jogadores nas ligas europeias

Nani assumiu as rédeas do leão para a aproximação ao topo

Em relação a 2017, os leões contam com mais quatro atletas formados no clube, o que a UEFA define como tendo passado pelo menos três épocas no mesmo emblema entre os 15 e os 21 anos.

Apesar de ter ultrapassado o Real Madrid no último ano, o clube português caiu na tabela perante as subidas do Partizan Belgrado, que ganhou 10 jogadores, e do Dínamo Kiev, que é segundo com 69, os mesmos dos sérvios, refletindo a formação de mais 15 jogadores.

No topo da tabela, que tem como referência o dia 01 de outubro, continua o Ajax, com 77 atletas (mais sete em relação a 2017), com o Dínamo Zagreb, quarto com 66, e o Estrela Vermelha, quinto com 61, à frente dos verdes e brancos.

Mais abaixo estão FC Porto e Benfica, ambos com 45 jogadores, o que lhes confere a 14.ª posição, ao lado de Lyon e PSV Eindhoven, e a dois atletas do FC Barcelona.

Os dragões mantiveram o mesmo número em relação ao mesmo período de análise em 2017, enquanto as águias viram o valor reduzido em sete futebolistas.

Se contabilizados apenas os representantes de clubes das principais cinco ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), o Sporting é 10.º, com 21 jogadores, ao lado de Atlético de Madrid, Bordéus, Mónaco e Inter Milão.

No topo está o Real Madrid, com 36 jogadores, seguido do Lyon (35) e do FC Barcelona (34), numa lista sem mais emblemas portugueses mas com a entrada dos argentinos do River Plate, com 11 futebolistas.