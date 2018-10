Sporting surpreendido pelo Kairat na Liga dos Campeões de futsal

Ao contrário da véspera, na qual havia vencido (3-2) os bielorrussos do Lida, a equipa orientada pelo treinador Nuno Dias teve um mau arranque no encontro. Os leões sofreram o primeiro golo aos cinco minutos, graças à finalização de Taynan, e viram o adversário dilatar a vantagem aos 12, por intermédio de Rangel Taian.

Com o peso da diferença no marcador, o Sporting tentou reagir, mas o melhor que conseguiu foi reduzir ainda antes do intervalo, aos 15, pelo fixo Erick Mendonça, na sequência de uma assistência de Merlim.

Já no segundo tempo, os leões procuraram corrigir algumas coisas e partir definitivamente em busca do golo do empate. Todavia, até ao apito final a pressão leonina não conseguiu encontrar novamente o caminho da baliza, perdendo assim para a formação cazaque, que já conquistou por duas vezes o título europeu na modalidade (2012/13 e 2014/15).

Com este resultado, o Sporting caiu para o segundo lugar do grupo 4, com três pontos, menos três do que o líder Kairat. Os bielorrussos do Lida e o Feniks, do Kosovo, disputam ainda esta quinta-feira o outro embate do grupo.

A outra equipa portuguesa que participa na Liga dos Campeões Europeus, o Benfica, faz parte do grupo 1 da poule A, juntamente com o Barcelona, de Espanha, o Kremlin-Bicêtre United, de França, e o FP Halle-Gooik, da Bélgica.

Esta primeira fase conta com 32 equipas divididas em duas poules, cada uma composta por quatro grupos de quatro equipas. No primeiro agrupamento, no qual estão os dois clubes portugueses, apuram-se os três primeiros classificados de cada grupo para a Ronda de Elite. Já na poule B qualificam-se apenas os vencedores de cada um dos quatro grupos.