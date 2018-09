A equipa de andebol do Sporting alcançou uma vitória épica em Chekhov, na Rússia, ao recuperar de uma desvantagem de quatro pontos nos últimos dez minutos.

Na visita ao Chekhovskie Medvedi, os leões perdiam por 10-14 ao intervalo e por 18-22 à entrada para os últimos dez minutos, mas uma reta final irrepreensível ditou um triunfo por 23-22.

O golo decisivo foi apontado pelo espanhol Carlos Ruesga, na transformação de um livre de nove metros, no último segundo da partida perante uma barreira de seis andebolistas russos.

A formação orientada por Hugo Canela somou assim o segundo triunfo em outros tantos jogos no Grupo C da Liga dos Campeões da EHF, depois de no dia 15 ter vencido os macedónios do Metalurg Skopje por 34-26, no Pavilhão João Rocha.