Sporting oficializa Tiago Fernandes como treinador interino

O Sporting informou esta sexta-feira, através do seu site oficial, que "Tiago Fernandes assume o cargo de treinador interino da equipa A".

"A equipa técnica integra ainda Nélson Pereira, treinador de guarda-redes, e Ricardo Dionísio como preparador físico", acrescenta o comunicado, que dá conta de que a SAD e José Peseiro "acordaram, por mútuo acordo, a revogação do contrato de trabalho".

Assim sendo, será o ex-técnico dos juniores leoninos, 37 anos, a dirigir os verde e brancos no encontro de domingo nos Açores, diante do Santa Clara. Tiago Fernandes está desde 2011/12 ligado ao Sporting enquanto treinador das camadas jovens, tendo passado a adjunto da equipa principal no começo desta temporada. Antes, o filho de Manuel Fernandes tinha integrado a equipa do técnica do pai no União de Leiria e no Vitória de Setúbal.