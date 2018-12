Sporting oficializa o avançado Luiz Phellype

Luiz Phellype chega ao Sporting como o atual goleador da II Liga, com 9 golos

O Sporting oficializou esta segunda-feira a contratação do avançado Luiz Phellype, que alinhava desde 2017 no Paços de Ferreira. O brasileiro de 25 anos fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, informaram os leões.

Agora com contrato até 2024, Luiz Phellype tem estado em destaque nos pacenses e ocupa o lugar cimeiro da lista de melhores marcadores da II Liga, com 9 golos. Na temporada passada, o brasileiro apontou 11 golos em 29 jogos.

O avançado iniciou a carreira no Desportivo Brasil, tendo rumado para a Europa na época 2012/13, quando assinou pelos belgas do Standard Liège, que o cedeu posteriormente ao Beira-Mar. Seguiram-se clubes como Estoril, Feirense e os angolanos do Recreativo Libolo, até chegar ao Paços de Ferreira, em 2016/17.

Luiz Phellype é o segundo reforço do plantel comandado pelo holandês Marcel Keizer, depois do regresso do médio Francisco Geraldes, que alinhava no Eintracht Frankfurt. Em sentido contrário, o médio brasileiro Bruno César transferiu-se para o Vasco da Gama.

Após 14 jornadas, o Sporting ocupa a terceira posição da I Liga, com 31 pontos, menos cinco do que o líder e campeão FC Porto e menos um do que o Benfica, segundo classificado.

O comunicado do Sporting

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Futebol Clube Paços de Ferreira, SDUQ, para a aquisição do passe do jogador Luiz Phellype Luciano Silva.

A Sporting CP - Futebol, SAD assinou um contrato válido com Luiz Phellype até 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

Sporting CP - Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Luiz Phellype.