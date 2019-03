Sporting oficializa financiamento de 65 milhões de euros

A Sporting SAD informou esta quarta-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre a operação de financiamento que vai permitir ao clube um encaixe financeiro de 65 milhões de euros.

No comunicado enviado à CMVM, os leões dizem que este encaixe servirá para "substituir passivos, financeiros e não financeiros". Mas na missiva não é identificada a entidade com a qual foi celebrado este acordo, apesar de notícias recentes apontarem a Apollo Global Management, um fundo americano de crédito privado, numa operação de financiamento que envolve a antecipação dos direitos de transmissão televisivos da NOS.

A Sporting SAD indica apenas que procedeu à "cessão dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal, celebrado a 28 de dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting Comunicação e Plataformas, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A".

Destes 65 milhões de euros, cerca de 22 milhões vão servir para pagar dívidas a clubes, agentes de jogadores e taxas de transferências à UEFA e à FIFA, segundo apurou o DN. Um dos casos envolvendo jogadores é o de Raphinha, que levou recentemente o Vitória de Guimarães a dar entrada no tribunal com um pedido de insolvência da SAD do Sporting por falta de pagamento da transferência do jogador brasileiro. Há cerca de duas semanas, contudo, os dois clubes reuniram-se e chegaram a um entendimento para os vitorianos retirarem o pedido de insolvência da SAD leonina. Em causa está um valor de aproximadamente quatro milhões de euros.

O Sporting consegue assim, através desta operação financeira, fazer face aos graves problemas de tesouraria. Em fevereiro, num prospeto enviado à CMVM, a SAD leonina fez uma radiografia preocupante da situação financeira que atravessava, assumindo a intenção de antecipar 41 milhões de euros do contrato de cedência dos direitos de transmissão televisiva à NOS. Isto porque, conforme está escrito no documento, o "fundo de maneio e os saldos de caixa e equivalentes não são suficientes para cobrir as suas necessidades nos próximos 12 meses", que os leões estimam "em cerca de 65 milhões de euros, dos quais 41 milhões de euros até 30 de junho de 2019".

Nesse mesmo prospeto, a SAD explicava que a "a insuficiência de recursos" podia manifestar-se "no final de abril de 2019", razão pela qual pretendia em março fazer a antecipação dos créditos com a NOS. "A emitente tem a expectativa de que esta operação será bem-sucedida, caso em que a Sociedade poderia, só com esta operação, suprir as necessidades de fundo de maneio dos próximos 12 meses", podia ler-se.