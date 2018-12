Contas da Taça da Liga: Sporting obrigado a vencer, Benfica e FC Porto com vida mais fácil

Na terceira e decisiva jornada, o Benfica, que nunca sofreu qualquer derrota na fase de grupos da prova, necessita apenas do empate esta sexta-feira no campo do Desportivo das Aves para seguir para as meias-finais. Ao FC Porto, que visita o Belenenses no domingo, uma igualdade também poderá ser suficiente. Mas aqui pode haver interferências de terceiros.

O Sporting, que está em segundo lugar com três pontos no Grupo D, tem de vencer o Feirense, líder com seis pontos, e esperar pelo resultado do Estoril Praia na Madeira frente ao Marítimo. Um triunfo dos canarinhos pode deixar tudo empatado na frente do grupo, com a equipa que tiver melhor goal average a seguir em frente para as meias-finais da competição.

© Pedro Rocha / Global Imagens

No final de outubro, a derrota caseira com o Estoril Praia (2-1) levou à saída do técnico José Peseiro do comando dos leões, entretanto rendido pelo holandês Marcel Keizer, e deixou o Sporting em apuros.

Por seu lado, o Sporting de Braga até pode perder no campo do Vitória de Setúbal, finalista vencido da última edição, e garantir à mesma o apuramento, caso o Tondela não vença com goleada o Nacional da Madeira, no grupo B.

Menos complicadas são as contas no grupo A. O Benfica entra em campo esta sexta-feira frente ao Aves com o empate a ser suficiente para carimbar o apuramento, enquanto a equipa da casa está obrigada a vencer para seguir em frente. Neste agrupamento, Rio Ave e Paços de Ferreira, que se defrontam em Vila do Conde, já estão eliminados.

O FC Porto, que nunca venceu a competição, vai iniciar a terceira jornada em igualdade pontual com o Desportivo de Chaves (quatro pontos) no grupo C, com o Varzim no terceiro lugar, com três pontos, e ainda com possibilidade de apuramento.

Uma vitória da equipa de Sérgio Conceição frente ao Belenenses até pode não ser suficiente, caso o Chaves vença em casa o Varzim e fique com melhor diferença de golos. Por outro lado, o empate também pode apurar os dragões, desde que o Chaves faça igual resultado.

No grupo B, só um terramoto pode impedir a qualificação do Sporting de Braga, que visita o Vitória de Setúbal, já eliminado. Os minhotos têm seis pontos e uma diferença positiva de seis golos, enquanto o Tondela, a outra equipa que ainda está luta, soma três pontos com três golos marcados e três sofridos.