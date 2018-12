Sporting joga fase final da Champions de futsal no Cazaquistão

O Sporting vai disputar a fase final da Liga dos Campeões da UEFA de futsal na cidade de Almaty, no Cazaquistão entre os dias 25 e 28 de abril de 2019, anunciou o Comité Executivo do organismo que tutela o futebol europeu após uma reunião realizada em Dublin, na República da Irlanda.

O Kairat Almaty é assim o clube anfitrião da final four, onde também marcam presença, além do Sporting, os espanhóis do Barcelona e do Inter Movistar, de Ricardinho.

Esta é a terceira vez que o clube cazaque organiza a fase decisiva desta prova que vai apurar o campeão europeu de futsal, título conquistado pelo Inter Movistar nas duas últimas edições.