Sporting interessado em Kévin Rodrigues

O Sporting anda à procura de um lateral esquerdo para reforçar a equipa em janeiro e Kévin Rodrigues, lateral esquerdo da Real Sociedad, é o alvo, segundo o diário espanhol Mundo Deportivo.

O jogador de 24 anos, atualmente ao serviço da seleção nacional, que nasceu em França e tem dupla nacionalidade, interessa assim aos leões. Segundo a publicação, na semana passada um olheiro do Sporting esteve no Estádio Anoeta, para ver o defesa em ação no jogo com o Sevilha, mas o lateral português acabou por não sair do banco de suplentes.

Com apenas seis partidas disputadas nesta temporada, o jovem lateral de 24 anos, formado no Toulose, tem sido alvo de observações leoninas, sendo certo que Marcel Keiser, novo treinador dos verde e brancos, terá pedido a chegada de um lateral para competir com Acuña, um extremo de raiz que tem desempenhado a função de lateral esquerdo.

Kévin Rodrigues assinou contrato com a Real Sociedad em 2015 e tem ligação ao clube basco até 2020.