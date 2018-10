Ristovski e Raphinha únicas baixas para Peseiro

De acordo com o clube leonino, o defesa macedónio, substituído ao intervalo por Bruno Gaspar, "apresenta uma lesão muscular na face posterior da coxa direita, por isso está entregue ao departamento médico, tal como Raphinha, que continua o tratamento".

Na sessão de trabalho desta sexta-feira, à porta fechada, os titulares do encontro com o Arsenal, no qual o Sporting averbou a primeira derrota (1-0) no Grupo E da Liga Europa, realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram normalmente.

O Sporting volta a treinar no sábado, às 10.00, na Academia do clube, em Alcochete, estando a conferência de imprensa de antevisão da receção ao Boavista, agendada para as 15.30 no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.

Os leões, que na última jornada perderam por 4-2 na deslocação ao Portimonense, ocupam a quinta posição do campeonato, com 13 pontos, a quatro dos líderes Benfica e Sporting de Braga, enquanto o Boavista é 11.º, com sete.