Sporting garante final four com empate com o Benfica

O Sporting está na final four da UEFA Futsal Champions League depois de empatar 1-1, este domingo, com o Benfica, em partida realizada no pavilhão João Rocha.

Com este resultado, os leões garantiram o primeiro lugar do grupo graças à melhor diferença de golos alcançada nos outros dois jogos do grupo.

O Benfica até esteve em vantagem graças a um golo de Robinho, mas um livre direto de Cardinal ainda antes do intervalo fixou o resultado final da partida.

Na final four, o Sporting terá como adversários o Inter Movistar de Ricardinho, Barcelona e o Kairat Almaty, do Cazaquistão.