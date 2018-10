Sporting e Benfica entram a vencer na Liga dos Campeões

Futsal do Benfica reforça-se no Barcelona

Os leões colocaram-se em vantagem ainda antes do primeiro minuto, por Léo, com Diego Cavinato a dilatar a vantagem à passagem do minuto oito e Dieguinho a fazer o terceiro antes dos 10 minutos.

No segundo tempo, o conjunto orientado por Nuno Dias procurou mais gerir a vantagem, permitindo que o Lida, na parte final da partida, marcasse dois golos, por Vladimir Zhigalko, aos 31 minutos, e por Maksim Voronin, aos 39.

Com este resultado, o Sporting garante três pontos nas contas do grupo 4 e vai agora defrontar o Kairat, do Cazaquistão, na quinta-feira, em jogo da segunda jornada.

A equipa leonina ficou integrada no grupo 4 do caminho A, com o Kairat Almaty, do Cazaquistão, o LSM Lida, da Bielorrússia, e o Feniks, do Kosovo.

Já o Benfica foi à Bélgica vencer o FP Halle-Gooik por 5-3, num jogo em que estiveram quase sempre em vantagem. As águias adiantaram-se no marcador por Fits (5'), tendo dilatado a vantagem por André Coelho (21'). Diogo reduziu para os belgas (24'), mas Bruno Coelho (25') e André Coelho (31') colocaram os encarnados a vencer por 4-1. Até ao final, o Halle-Gooik voltou a marcar por duas vezes, por Alessandro Patias (32') e Bruno Coelho na própria baliza (35'), tendo Fits voltado a marcar pelo meio (32').

O Benfica faz parte do grupo 1 do caminho A, juntamente com o Barcelona, de Espanha, o Kremlin-Bicêtre United, de França, e o FP Halle-Gooik, da Bélgica.

Esta primeira fase conta com 32 equipas divididas por quatro grupos de quatro equipas, com os três primeiros classificados de cada grupo a apurarem-se para a Ronda de Elite.