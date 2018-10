Sporting e Benfica no mesmo grupo da Liga dos Campeões de futsal

O campeão português Sporting e o vice-campeão Benfica defrontam-se no grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, que decorrerá entre 13 e 18 de novembro, no Pavilhão João Rocha, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

O sorteio não colocava restrições a que leões e águias ficassem no mesmo grupo, o que veio a acontecer, deixando apenas a uma equipa portuguesa a possibilidade de disputar a final four, reservada aos vencedores de cada agrupamento.

No grupo de Sporting, vice-campeão europeu nas duas últimas épocas, e Benfica, estão ainda os russos do Sibiriak e os croatas do Makarska, que disputarão a qualificação para a fase decisiva da prova, em abril de 2019.

O Inter Movistar, onde alinha o português Ricardinho, que venceu as duas últimas edições da principal prova europeia de clubes, integra o grupo A, com os anfitriões Vytis, da Lituânia, os eslovenos do Dobovec e os belgas Halle-Gooik.

Grupo A: Inter (Esp), Dobovec (Slo), Halle-Gooik (Bel) e Vytis (Lit, anfitrião).

Grupo B: TTG-Ugra Yugorsk (Rus), Barcelona (Esp, anfitrião), Ekonomac Kragujevac (Ser) e Record Bielsko-Biala (Pol).

Grupo C: Benfica (Por), Sporting CP (Por, anfitrião), Sibiryak (Rus) e Novo Vrijeme Makarska (Cro).

Grupo D: Kairat Almaty (Caz), EP Chrudim (Che, anfitrião), LSM Lida (Bie) e Futsal Pescara (Ita).