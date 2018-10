Sporting joga em casa na ronda de elite da Liga dos Campeões

A equipa espanhola do FC Barcelona, os checos do EP Chrudim e o Vytis, da Lituânia, serão os restantes anfitriões, cada um acolhendo um grupo desta ronda, em que o Benfica, vice-campeão português, também participa.

O clube encarnado, que poderá ser sorteado no mesmo agrupamento do rival lisboeta, é um dos quatro cabeças de série, em conjunto com os espanhóis do Inter Movistar, os russos do TTG-Ugra Yugorsk e os cazaques do Kairat.

O sorteio da ronda de elite realiza-se na sexta-feira, em Nyon (Suíça), com 16 equipas presentes nesta fase, que será disputada entre 13 e 18 de novembro.

Os vencedores dos quatro grupos seguem para a final four da competição, que se realiza em abril de 2019. O Inter Movistar, do português Ricardinho, venceu as duas últimas edições da principal prova europeia de clubes em futsal.