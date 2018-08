Sporting desmente dívida ao V. Guimarães por Raphinha

O Sporting relaciona com o dérbi deste sábado a notícia avançada nesta quinta-feira pela TVI24 que dava conta de que os leões estavam em falta com uma prestação de dois milhões de euros desde o início de agosto para com o V. Guimarães relativos à transferência de Raphinha do Minho para Lisboa num negócio com valores globais na ordem dos 6,5 milhões de euros. Inclusivamente, um comentador daquela estação referiu que os vimaranenses estavam a ponderar recorrer para a FIFA tendo em conta o atraso de 23 dias.



Em comunicado a SAD verde e branca informa que renegociou com o V. Guimarães o plano de liquidação de prestações e, por isso, não se encontra em incumprimento.



Eis o comunicado na íntegra:



A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD esclarece que não existe, da sua parte, qualquer incumprimento ao plano de pagamentos estabelecido com a Vitória Sport Clube, SAD relativamente à transferência do jogador Raphinha.

A Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD renegociou com a Administração da Vitória Sport Clube, SAD o plano da liquidação das prestações que havia sido acordado no passado mês de Janeiro. Esse novo plano está a ser cumprido na íntegra e como tal repudiamos e desmentimos de forma veemente as notícias que dão conta desse alegado incumprimento, as quais não são certamente alheias ao facto de estarmos em vésperas de um importantíssimo jogo que a nossa equipa de futebol profissional tem para disputar.